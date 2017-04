Die Chicago Bulls und die Atlanta Hawks sind in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ausgeschieden. Die Bulls unterlagen am Freitag den Boston Celtics zu Hause 83:105 und verloren die "best of seven"-Serie 2:4. Die Hawks mussten sich den Washington Wizards ebenfalls daheim 99:115 geschlagen geben, auch sie scheiterten mit 2:4.

Die siegreichen Celtics und die Wizards treffen nun im Viertelfinale aufeinander. Als einziges Auftaktduell noch nicht entschieden ist jenes von Utah Jazz gegen die Los Angeles Clippers. Die Kalifornier glichen durch ein 98:93 zum 3:3 aus. Im Entscheidungsspiel am Sonntag haben sie Heimrecht.

Achtelfinale (best of seven): Eastern Conference: Atlanta Hawks - Washington Wizards 99:115 (Endstand in der Serie: 2:4), Chicago Bulls - Boston Celtics 83:105 (2:4). Western Conference: Utah Jazz - Los Angeles Clippers 93:98 (Stand 3:3)

Viertelfinal-Tableau: Golden State Warriors - Los Angeles Clippers/Utah Jazz, Houston Rockets - San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors (Pöltl), Boston Celtics - Washington Wizards