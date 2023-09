Basketball-Erfolg: Österreichs Männer im Viertelfinale der 3x3-EM

Österreichs 3x3-Männer sind am Mittwoch mit einer Niederlage und einem Sieg ins Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft in Jerusalem eingezogen. Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner und Enis Murati verloren zunächst 20:21 gegen Titelverteidiger und Weltmeister Serbien, ehe sie Gastgeber Israel in ihrem zweiten Spiel in der Gruppe A mit 21:10 bezwangen.

➤ Lesen Sie über die neue Faszination des Basketballsports