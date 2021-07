Basketball-EM in Litauen geht in K.o.-Phase

Mit der Übersiedlung des Turniers nach Kaunas beginnt die K.o.-Phase, in der nur mehr Siege zählen. Spanien gegen Slowenien und Mazedonien gegen den Gastgeber lauten am Mittwoch die Duelle im Viertelfinale. Am Donnerstag folgen die Partien Frankreich - Griechenland und Russland - Serbien.

Die Favoritenrollen scheinen jeweils ziemlich klar vergeben zu sein: Titelverteidiger Spanien ist ebenso über Slowenien zu stellen wie Litauen über Mazedonien, obwohl das Team aus der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik zweifellos die Turnier- Überraschung darstellt. Schaffen auch Frankreich und die in bisher acht Spielen ungeschlagenen Russen den Einzug in die Runde der letzten vier Mannschaften, wären zwei "Traum-Semifinali" perfekt.

Dann ginge es nämlich zwischen dem regierenden Europameister und dem EM-Ausrichter bzw. zwischen den mit NBA-Stars nur so gespickten "Bleus" und dem Europameister 2007 um den Einzug ins Endspiel. Das Finale ist gleichbedeutend mit Tickets für Olympia 2012 in London - auch darum geht es bei der Europameisterschaft 2011.

Kaunas als Austragungsort der entscheidenden EM-Phase wird wohl gleich am Mittwochabend erstmals so richtig "erbeben". Mehr als 15.000 Zuschauer werden in der Arena der Basketball-Hochburg Litauens schlechthin wie ein Mann hinter ihrem Team stehen. Herausforderer Mazedonien ist da sicher nicht zu beneiden.