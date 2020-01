Double-Double von Jakob Pöltl bei Spurs-Niederlage

Jakob Pöltl hat am Montag beim 109:110 der San Antonio Spurs bei den Chicago Bulls in der NBA ein Double-Double verzeichnet. Er markierte 16 Punkte und 13 Rebounds. Der 24-jährige Wiener hatte in Abwesenheit von LaMarcus Aldridge der Startformation der Texaner angehört.

Der heimische NBA-Pionier schrieb in Chicago zum zweiten Mal im Spieljahr, zum dritten Mal im Spurs-Dress und zum siebenten Mal insgesamt in der stärksten Basketball-Liga der Welt doppelt zweistellig an. Pöltl durfte 35:46 Minuten aufs Parkett. Die Statistik wies für ihn auch einen Assist und drei blockierte Würfe aus.