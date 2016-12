Barbara Haas neue Tennis-Nummer-Eins

Barbara Haas ist in Brisbane erfolgreich in die Saison gestartet. Die erst 20-Jährige schlug in der ersten Runde der Qualifikation mit Su-Wei Hsieh eine Top-100-Spielerin 6:3, 5:7 und 7:5. Die Partie musste wegen der großen Hitze unterbrochen werden, im australischen Brisbane hatte bis zu 40 Grad, erst am Abend konnte die Partie zu Ende gespielt werden.

Dieser Sieg bringt 13 Punkte, nicht viel, es reicht aber, um Tamira Paszek demnächst als österreichische Nummer eins abzulösen. Die Vorarlbergerin kann ihr Semifinale von Auckland nicht verteidigen und fällt von Platz 126 aus zurück, Haas ist derzeit die Nummer 160. Die Vorarlbergerin musste sich vor wenigen Wochen einer Operation unterziehen, bei der es Komplikationen gab, die Australien-Tournee ist daher abgesagt. "Ich werde in Mitte oder Ende Februar mit Challengern starten, dann Fed-Cup spielen", sagte die 26-Jährige dem Kurier.

Für Haas-und Fed-Cup-Trainer Jürgen Waber hat der Nummer-1-Status nicht viel Bedeutung. "Das ist nicht relevant, die Leistung zählt. Und gegen Hsieh hat sie ein tolles Match geliefert."

Haas hingegen wird nach Brisbane auch noch Qualifikation in Hobart spielen ("Wenn ich reinkomme"), dann jene für die Australian Open. Erwartungen der Oberösterreicherin? "Einfach mal gut spielen und bestmöglich in die Saison zu starten."