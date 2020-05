Ballawatsch vor der Tischtennis-EM

Wenn Robert Gardos über die am 24. September beginnende Mannschafts-EM in Portugal spricht, dann kommt mit jedem Wort sein Unbehagen zum Ausdruck. "Ich kann nur dann unbeschwert in einen Wettkampf gehen, wenn ich alles gemacht habe, damit ich gut vorbereitet bin. Doch das ist dieses Mal nicht möglich", sagte Österreichs Teamspieler. Der Grund ist die überhastete Einführung der neuen Plastikbälle.

Zwar steht schon lange fest, dass die Zelluloidbälle wegen ihrer gesundheitsgefährdenden Wirkung durch Plastikbälle ersetzt werden müssen, doch vor dem jetzt anstehenden Großereignis haben die meisten Verbände gerade einmal je sechs Bälle für Damen und Herren bekommen. "Normalerweise erhalten wir 300 bis 400 Bälle für ein ordentliches Training", vergleicht Generalsekretär Rudolf Sporrer.

Robert Gardos ist entsetzt: "Es ist schade, dass der internationale Verband so unprofessionell ist. Bei dieser EM werden die Bälle die größten Gegner sein." Und erst danach jene am anderen Ende des Tisches.

Laut Herren-Cheftrainer Jaroslaw Kolodziejczyk haben die die neuen Bälle eines japanischen Herstellers ein anderes Verhalten: "Natürlich springen sie ein wenig anders und nehmen den Schnitt auch anders an. In einer so sensiblen Sportart haben die kleinsten Änderungen große Auswirkungen."

Dass die meisten Verbände erst letzte Woche zwölf Bälle zum Training bekamen, lag an Verzögerungen und Qualitätsproblemen bei der Herstellung. "Wir konnten uns natürlich nicht optimal vorbereiten. Aber unsere Gegner auch nicht", sagt Kolodziejczyk.