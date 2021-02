Austrias Retter? Ein Fußball-Tausendsassa mit vielen Facetten

„Ich bin bereit, mein gesamtes Vermögen in den Klub zu stecken. In drei Jahren sind wir Meister!“ So etwas hört jeder Fan gerne, wenn ein Investor seinen Klub übernimmt. So stellte sich Merab Jordania vor, als er im Jahr 2010 beim damals hoch verschuldeten niederländischen Verein Vitesse Arnheim vorgestellt wurde.

Fünf Trainer gaben sich in drei Jahren die Klinke in die Hand. Mit dem Meistertitel wurde es trotzdem nichts. Aber immerhin wurde aus einem Abstiegskandidaten ein Europa-League-Starter – dank einiger gelungener Transfers wie etwa von Stürmer Wilfried Bony, der 2011 um vier Millionen Euro von Sparta Prag geholt wurde und zwei Jahre später um das Vierfache an Swansea City verkauft wurde.