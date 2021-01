Austria: Gelungener Probegalopp für die Aufholjagd

Auffällig in Spiellaune präsentierte sich Dominik Fitz, der gleich drei schöne Treffer erzielte. „Er kommt generell besser auf Touren.“ Nach dem fünften Streich der Violetten empfahl Horns Schlussmann seinen Mitspielern lautstark den Gang zum stillen Örtchen.

In der Pause tauschte Stöger das komplette Team aus, ließ nur Tormann Pentz weiterspielen. Monschein, Edomwonyi und Schoissengeyr sorgten in Folge für ein komfortables 8:0. Stöger nahm die positiven Dinge wie das vertikale Spiel zufrieden zur Kenntnis, weiß aber, „dass am Samstag in Ried die Gegenwehr eine andere sein wird“.