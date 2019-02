Australier Kyrgios spielt wieder mal den Tennis-Clown

An seinem Talent zweifelt keiner, allerdings auch nicht an der These, dass er mit seiner Einstellung niemals ein Großer wird. Nick Kyrgios müsste von seinem Tennis-Können her längst unter den Top Ten stehen, doch scheitert er auf dem Weg nach oben nur - an sich selbst.

Warum das so ist, zeigt ein Zusammenschnitt seines Auftritts beim Turnier in Delray Beach gegen den Rumänen Radu Albot. Der Australier verlor in drei Sätzen, was an sich keine Erwähnung wert wäre. Das Wie allerdings schon. Kyrgios spielte wieder mal den Clown, wirkte lustlos und sorgte mit seinen Tanzeinlagen in den Pausen für Gelächter - und Kopfschütteln.