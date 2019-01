Australian Open: Zverev zieht ins Achtelfinale ein

Auf dem Platz hat der ATP-Finals-Champion von London aber nun auch auf Hartplatz bei einem Major die zweite Woche erreicht. Nun trifft er auf den wieder erstarkten Superaufschläger Milos Raonic aus Kanada. "Es ist ein Achtelfinale. Natürlich ist es nicht einfach jetzt gegen Milos, aber ich möchte trotzdem weiterkommen", will sich Zverev, dessen bisher bestes Major-Abschneiden das French-Open-Viertelfinale 2018 ist, nicht mit dem bisher Erreichten begnügen. "Es wird nicht viele lange Ballwechsel geben", prophezeite Zverev, der gegen Raonic eine 1:1-Bilanz hat.

Die Achtelfinali komplett gemacht haben am späten australischen Sommerabend Lucas Pouille bzw. Karolina Pliskova. Der Franzose eliminierte den Australier Alexei Popyrin, der in der Runde davor beim Stand von 7:5,6:4,2:0 von der Aufgabe von Dominic Thiem profitiert hatte, mühevoll um 0:34 Uhr Ortszeit nach 3:43 Stunden mit 7:6(3),6:4,6:7(10),4:6,6:3. Die Partie hätte auch 3:0-Sätze enden können, hatte Pouille im Tiebreak des dritten Durchgangs doch zwei Matchbälle nicht verwerten können. Er sorgte damit für den einzigen französischen Beitrag im Herren-Achtelfinale und trifft nun auf den jungen Kroaten Borna Coric, der erstmals "down under" die zweite Woche erreichte. Pliskova musste gegen Camilla Giorgi (ITA-27) über drei Sätze, ehe sie das Viertrunden-Duell mit Ex-Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza fixiert hatte.