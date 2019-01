Video: Security lässt Federer nicht in seine Garderobe

Ein etwas kurioses Video, das zeigt, dass auch ein Roger Federer aufzuhalten ist, kursierte am Samstag in den Sozialen Netzwerken: Federer wollte ohne seine Akkreditierung in die Garderobe bei den Australian Open, doch der Sicherheitsmann ließ eines der bekanntesten Gesichter der Welt nicht passieren. Federer wartete geduldig bis der Rest seiner Entourage hinter ihm kam, die dann die Zugangsberechtigung des Schweizers parat hatte. Der Schweizer spielt am Sonntag im mit Spannung erwarteten Achtelfinale gegen den griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas.