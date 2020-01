Tennis-Profi verlangte vom Ballmädchen, ihm eine Banane zu schälen

Elliot Benchetrit hat in seiner Tennis-Karriere noch nicht viel gewonnen. Lediglich drei Titel in der untersten Kategorie (ITF) stehen beim 21-Jährigen aus Nizza auf der Haben-Seite. Bei den Australian Open kämpfte sich der Franzose aber immerhin durch die Qualifikation in den Hauptbewerb. Auf dem letzten Station dorthin sorgte er für Aufsehen.

In einer Pause des Matches gegen den Kasachen Dimitri Popko forderte Benchetrit das neben ihm stehende Ballmädchen auf, ihm eine Banane zu schälen. Die junge Dame schaute nach der ungewöhnlichen Bitte zum Hauptschiedsrichter. Dieser gab die klare Anweisung, dass der Tennis-Profi sich die Finger gefälligst selber schmutzig machen soll.