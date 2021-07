Serena Williams souverän in Runde drei

Auch bei den Herren kamen die Favoriten weiter: In der Night Session in der Rod-Laver-Arena benötigte der als Nummer zwei gesetzte Roger Federer 1:59 Stunden, ehe er den Russen Nikolaj Dawydenko mit 6:3,6:4,6:4 eliminiert hatte. Der 17-fache Major-Sieger stellte damit in Spielen gegen Dawydenko schon auf 18:2-Siege. Federer trifft nun im Kampf um das Achtelfinale am Samstag auf die australische Hoffnung Bernard Tomic.

Nichts anbrennen ließen auch Co-Favorit Andy Murray (GBR-3), Wien-Sieger Juan Martin Del Potro (ARG-6) und Jo-Wilfried Tsonga (FRA-7). Der Olympiasieger aus Schottland fertigte Joao Sousa 6:2,6:2,6:4 ab, Del Potro gab gegen den Deutschen Benjamin Becker ebenfalls nur acht Games ab und Tsonga musste gegen Go Soeda (JPN) nur im zweiten Satz etwas zittern, als er 3:5 zurücklag. Am Ende kam aber auch der charismatische Franzose mit 6:3,7:6(1),6:3 weiter.