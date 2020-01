Australian Open live: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal

Für Dominic Thiem geht es am Mittwoch erstmals in der Night Session der diesjährigen Australian Open um viel. Der Weltranglisten-Fünfte aus Lichtenwörth möchte erstmals abseits seines Lieblingsturniers, den French Open, das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers erreichen. Wie schon bei den US Open 2018 steht ihm wieder einmal eine der lebenden Tennis-Legenden gegenüber: der Spanier Rafael Nadal.

Gegen Nadal ist es das sechste Duell im Rahmen eines Majors, bei denen der Superstar aus Mallorca vielleicht noch schwieriger zu schlagen ist, als auf der "normalen" ATP-Tour. Die bisherigen fünf hat Thiem alle verloren.