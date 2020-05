Aus für Melzer in Wien

Und trotzdem: Anderson spielt für einen 24-jährigen, einfachen Turniersieger, der auf Platz 32 der Weltrangliste liegt, unglaublich schlagfertiges Tennis. Er hatte Melzers Spiel nach wenigen Bällen analysiert und nahm den Deutsch-Wagramer Stück für Stück auseinander. Melzer hatte weder Breakball, noch schaffte er bei Aufschlag Anderson Einstand.



Die zwei Höhepunkte: Anderson serviert ein Ass mit 201 km/h - mit dem zweiten Aufschlag; und Melzer gaberlt den Ball, nachdem er ihn ins Netz geschlagen hat, drei Mal und volliert ihn per Fuß ins gegnerische Feld - seine einzige gute Aktion an diesem Abend.



Zur Belohnung darf die Servierkraft aus Johannesburg am Samstag im Semifinale gegen Juan Martin Del Potro loslegen. Der Argentinier, der 2009 die US Open gewonnen hat, besiegte den Wien-Sieger 2001, Tommy Haas, in zwei Sätzen.



Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Dominic Thiem ist gerächt. Der Belgier Darcis, der den 18-Jährigen im Achtelfinale geschlagen hatte, unterlag dem Deutschen Brands.