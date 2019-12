Aus welchen Regionen die besten Sportler Österreichs kommen

Der Vergleich mit der Herkunft der rot-weiß-roten Athleten der Olympischen Sommerspiele 2016 zeigt nicht nur ein West-Ost-Gefälle, sondern auch starke Unterschiede zwischen Stadt (Sommer) und Land (Winter). Ganz klar das rot-weiß-rote Wintersport-Mekka ist und bleibt der Raum Innsbruck.

Bei der Auswertung ging es weniger darum, wo die Athleten ausgebildet wurden (das geschieht zentralisiert in Skigymnasien und Leistungszentren), im Mittelpunkt stand die Frage, wo sie mit dem Sport in Berührung gekommen sind. Für Segler aus Wien ist das oft der nahe Neusiedler See, für einen Skifahrer der bemühte Klub im Nachbarort.