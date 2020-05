Auftaktsieg für Frankreich

Titelverteidiger Frankreich ist mit einem glücklichen Sieg in die Handball-WM in Spanien gestartet. Der Olympiasieger gewann am Samstag in Granollers sein erstes Spiel in Gruppe A dank eines starken Schlussspurts in den letzten fünf Minuten mit 30:27 (13:14) gegen Tunesien. Vor rund 4.500 Zuschauern hatte Frankreich schon mit 19:22 (42.) hinten gelegen und war erst durch den fünften Treffer von Nikola Karabatic zum vorentscheidenden 27:25 (56.) gekommen.

Anschließend hatte Argentinien für eine erste Überraschung gesorgt. Der Panamerika-Meister bezwang Montenegro mit 28:26 (13:12). In Gruppe B setzte sich Russland mit 30:25 (14:13) gegen die höher eingeschätzten Isländer durch. Europameister Dänemark hatte leichtes Spiel mit dem nächsten WM-Gastgeber Katar und siegte mit 41:27 (19:13).