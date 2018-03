Auf Stadionsuche: 250 Plätze fehlen Austria in Wr. Neustadt

Lediglich das Allianz Stadion wäre frei und würde alle Auflagen erfüllen. Die Veilchen würden gerne auf der Gugl oder in Wiener Neustadt spielen. Beides wäre nur mit einer Sonderbewilligung des Senat 5 möglich. In Linz wäre die Distanz zum Klubsitz (mehr als 150 km) zu groß; in Neustadt fehlt eine Tribüne.

„Konkret geht es um 250 überdachte Sitzplätze“, sagt Klubpräsidentin Katja Putzenlechner zum KURIER. Deswegen wurde in der Klubkonferenz angedacht, Gelder aus dem Infrastrukturtopf zur Verfügung zu stellen. Nach einer Teilung der Kosten könnte die fehlende Tribüne bereits für das Austria-Spiel aufgestellt werden und die Neustädter hätten nach dem angepeilten Aufstieg für ihre Lizenz keine weiteren Infrastrukturkosten zu tragen. Putzenlechner sagt: „Wenn wir der Austria helfen können, sind wir zu Gesprächen bereit. Die Zeit drängt.“