Auch Graf holt Bronze bei der EM

Österreichs Judo-Team konnte sich auch am zweiten Tag der Europameisterschaften in Montpellier über eine Medaille freuen. Nach Sabrina Filzmoser, die am Donnerstag in der Klasse bis 57 kg Bronze gewonnen hatte, holte am Freitag mit Bernadette Graf eine weitere Österreicherin Bronze. Die 21-jährige Tirolerin holte nach zwei Siegen in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 70 kg ebenfalls Bronze.

Graf, die schon vor einem Jahr bei der EM in Budapest in dieser Klasse mit Bronze ihr Talent gezeigt hatte, setzte sich zunächst gegen die Schweizerin Juliane Robra und dann im Kampf um Edelmetall mit einer Yuko-Wertung gegen Fanny Estelle Posvite aus Frankreich durch. „Ich bin überglücklich, dass ich meinen Erfolg vom letzten Jahr wiederholen konnte“, freute sich Graf nach dem Gewinn ihrer zweiten EM-Medaille. „Das Turnier hat relativ zäh angefangen. Erst im Laufe der Kämpfe bin ich auf Touren gekommen. Ich bin einfach überglücklich und freue mich schon auf die nächsten Herausforderungen.“