ATP-Ranking: Djokovic schon Sechster, Thiem nun Neunter

Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten ATP-Weltrangliste eine Position verloren und ist nun Neunter, nur 50 Zähler vor David Goffin. Der Belgier ist nach seinem Siegeszug ins Cincinnati-Halbfinale in die Top Ten zurückgekehrt. Cincinnati-Triumphator Novak Djokovic kletterte von Platz zehn auf sechs und überholte damit auch Thiem.

Im Race to London ist fast schon wieder alles beim "Alten" im wahrsten Wortsinn: Djokovic schloss als nunmehriger drittbester Spieler 2018 hinter Nadal und Federer auf. Thiem liegt im Kampf um ein Masters-Ticket für die ATP World Tour Finals aktuell auf dem achten Platz.

Bei den Damen hat die überraschende Cincinnati-Siegerin Kiki Bertens, die Ende 2017 noch 31. war, den erstmaligen Sprung in die Top Ten noch nicht geschafft. Die 26-jährige Niederländerin liegt nun als 13. so gut wie nie zuvor.