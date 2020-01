Tennis-Star Tsitsipas verletzt seinen Vater

Was ist nur mit den jungen Helden los? Beim ATP-Cup würde es für zwei der aufstrebenden Garde die Betragensnote Nicht Genügend geben. Alexander Zverev, mit drei Niederlagen in drei Spielen maßgeblich das Ausscheiden der Deutschen zu verantworten hatte, beschimpfte bei einer Niederlage gegen Stefanos Tsitsipas seinen Trainer-Vater Alexander sen., am Dienstag zog der Grieche selbst nach.

Der 21-Jährige verletzte bei seiner 6:7-7:6-6:7-Niederlage gegen den Australier Nick Kyrgios, der auch nicht wirklich den Ruf als Musterknabe genießt, seinen Vater. Der Sieger des ATP-Finales 2019 drosch seinen Schläger gegen die Bande, danach auf seinen Stuhl und erwischte dabei auch seinen Trainer-Vater Apostolos. Die Griechen sind übrigens nach drei Niederlagen ebenfalls ausgeschieden.