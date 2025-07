Welche Ballkünstler Marko Arnautovic aktuell den Rang ablaufen

Bei allem Respekt vor dem Schlagzeilen-Garanten Marko Arnautovic – im medialen Mittelpunkt zu stehen gebührt aktuell anderen Ballsportlern.

Wimbledon-Finale Jannik Sinner – Carlos Alcaraz: In Anbetracht dessen, dass Sinner, 23, auf Londoner Rasen alles andere denn „am Sand“ ist, fragt Leser R. N. boshaft: „Wäre der Pustertaler auch Nummer 1 der Tenniswelt geworden, wenn er nicht in Sexten, sondern Luftlinie sieben Kilometer östlicher (und somit in Österreich) aufgewachsen wäre?

Jein. Schließlich zeigte Lilli Tagger, 17, mit ihrem French Open-Sieg im Junioreninnenbewerb, dass man – abgesehen von ihrem 1,85-Meter-Gardemaß – auch als Osttirolerin zur Tennisgröße werden könnte. Wobei Tagger vom selben italienischen Betreuerteam wie Sinner gemanagt wird.