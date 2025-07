Spanien und Italien marschieren Hand in Hand ins EM-Viertelfinale

Spanien war bisher das überragende Team der EM, elf Tore hatte man in den ersten beiden Partien erzielt und stand schon vor dem letzten Gruppenspiel im Stadion Wankdorf in Bern als Aufsteiger fest. Doch im letzten Spiel der Gruppe B taten sich die Spanierinnen etwas schwerer. Italien begann schwungvoll. In der zehnten Minute klopften die Azzurri an der Latte an, dann traf Elisabetta Oliviero zum 1:0. Doch nur vier Minuten später schlugen die Spanierinnen zurück. Nach einer schönen Aktion schoss Athena vom 16er ein. Nach der Pause traf Patri aus noch größerer Distanz zum 2:1 für Spanien. Nach Vorlage von Alexia Putellas erzielte Esther Gonzales in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand für Spanien.