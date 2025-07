Wimbledon: Vorteil Alcaraz im Traumfinale gegen Sinner

Wimbledon ist bereit für sein Traumfinale. Jannik Sinner, die Nummer eins der Welt, trifft im Endspiel auf die Nummer zwei, Carlos Alcaraz . Damit kommt es beim prestigeträchtigsten Turnier des Jahres zum Duell der beiden aktuell besten Tennisspieler. Während der Südtiroler Sinner erstmals im Rasenmekka im Endspiel steht, hofft der Spanier auf seinen dritten Wimbledon-Titel in Folge.

Favoritenrolle

Vorteil Alcaraz? Ja, glaubt zumindest der siebenfache Champion Novak Djokovic. „Ich sehe Carlos mit knappem Vorsprung vorne, weil er zwei Titel hier gewonnen hat und mit Selbstbewusstsein spielt“, sagte der 38-jährige Serbe nach seiner klaren Halbfinalniederlage in drei Sätzen gegen Sinner. „Aber es ist nur ein kleiner Vorteil, weil Jannik den Ball sehr stark schlägt. Ich denke, dass es wieder ein enges Duell wird – so wie in Paris.“

Bei den French Open lieferten sich die beiden ein Final-Duell für die Ewigkeit. In fünfeinhalb Stunden setzte sich Alcaraz durch. „Das war das beste Match, das ich bislang gespielt habe“, erinnerte sich Alcaraz nach seinem Finaleinzug gegen Taylor Fritz in Wimbledon.

„Ich erwarte, dass wir am Sonntag wieder an die Grenze gehen. Es wird ein großartiger Tag, ein großartiges Finale. Ich freue mich darauf.“ Einen Wunsch äußerte der 22-Jährige noch lachend: „Ich hoffe, dass es nicht wieder fünfeinhalb Stunden dauert.“ Er kann übrigens Geschichte schreiben: Alcaraz kann der drittjüngste Spieler mit drei Wimbledon-Titeln werden. Nur Boris Becker und Björn Borg waren jünger.