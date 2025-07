Matteo Berrettini erteilt Kitzbühel eine Absage

Der Titelverteidiger laboriert gemäß Aussendung der Organisatoren an einer hartnäckigen Bauchmuskelverletzung. Nutznießer davon sind zwei Österreicher. Der Steirer Filip Misolic rückt durch die Absage in das Hauptfeld nach, die für ihn reservierte Wildcard geht nun an den aus Salzburg kommenden Staatsmeister Lukas Neumayer. „Seine Absage tut uns natürlich weh“, sagte Turnierdirektor Alexander Antonitsch über die Berrettini-Nachricht.