"Ich bin stinksauer.", sagte die Belarussin im Anschluss an die Partie. Missfallen war ihr unter anderem Anisimovas Jubel über einen Punkt nach einem Netzroller: „Ich habe sie nur angeschaut und gesagt ‚Du willst dich nicht entschuldigen?‘“ Die Amerikanerin entschuldigte sich nicht.

Ebenso "angepisst" war Sabalenka darüber, dass sich ihre Gegenspielerin schon für einen Punkt feierte, während sie noch dem Ball hinterherlief. Anisimova hätte nur gemeint sie "mache das immer so".

Das Verhalten ihrer Gegnerin entfachte ein Feuer in Sabalenka: „Ich dachte mir, okay, jetzt zeige ich dir, wie man Tennis spielt. Ich bin zurückgekommen, weil ich in dem Moment richtig wütend war.“

Gereicht hat das am Ende nicht. Amanda Anisimova zog ins Finale ein, wo sie auf die Polin Iga Swiatek treffen wird.