Wimbledon: Sinner im Eiltempo ins Halbfinale

Jannik Sinner hat sich zum vierten Mal en suite für das Halbfinale eines Major-Tennisturniers qualifiziert. Der Weltranglisten-Erste, der zuletzt über Ellbogenprobleme geklagt hatte, setzte sich am Mittwoch im Viertelfinale bei den All England Championships in Wimbledon gegen den als Nummer 10 gesetzten US-Amerikaner Ben Shelton nach 2:19 Stunden 7:6(2),6:4,6:4 durch. Er trifft nun im Halbfinale entweder auf Superstar Novak Djokovic oder den Italiener Flavio Cobolli.

Sinner war im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrow bei 3:6,5:7,2:2 vor dem Aus gestanden, ehe der Bulgare verletzt aufgeben müssen. Doch auch der Südtiroler war nicht topfit gewesen und hat sich zuletzt wegen eines angeschlagenen Ellbogens einer MRT-Untersuchung unterzogen. „Es hat sich von gestern auf heute sehr verbessert“, erklärte Sinner nach seinem Sieg über Shelton. Am Vortag hatte er nur sehr kurz und mit wenig Intensität trainiert. „Aber das ist keine Entschuldigung, es gibt keine bessere Bühne, um Tennis zu spielen“, sagte Sinner sportlich. Die Gefühle nach dem Sieg in einem sehenswerten Duell mit Shelton seien jedenfalls komplett anders als jene nach der Aufgabe Dimitrows. „Ich bin sehr glücklich über meine Performance. Gegen ihn zu spielen ist so schwierig“, so Sinner, der vor zwei Jahren in Wimbledon erstmals überhaupt in ein Major-Halbfinale eingezogen war. Seither hat er sich spielerisch wie als Mensch weiterentwickelt, gab er auf dem Platz Antwort auf eine dementsprechende Frage. „Wenn man jung ist, macht ein Jahr so viel Unterschied. Aber wieder unter den letzten vier zu stehen, bedeutet mir sehr viel“, stellte Sinner fest. gw/haz