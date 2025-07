Lilli Tagger geigt in Wimbledon weiter groß auf

Der Lauf der Österreicherin Lilli Tagger geht in Wimbledon weiter. Die 17-Jährige steht im Viertelfinale des Juniorinnen-Bewerbs.

Die Lienzerin bezwang die Britin Ruby Cooling im Achtelfinale in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2 und sichert sich so souverän das Weiterkommen. Im Viertelfinale trifft die Österreicherin auf Mimi Xu (GBR). Vor gut einem Monat triumphierte die Tirolerin beim Juniorinnen-Turnier der French Open in Paris.