Frauen-Finale in Wimbledon: Ein neues Siegergesicht ist garantiert

Schon bevor am Samstag im Wimbledon der erste Aufschlag im Frauen-Finale erfolgt, steht eines fest: Wimbledon 2025 wird im All England Lawn Tennis and Croquet Club eine Premieren-Siegerin erleben.

Im Endspiel stehen sich die Polin Iga Swiatek und die US-Amerikanerin Amanda Anisimova gegenüber. Beide kannten das Wimbledon-Finale bisher nur aus der Zuschauerinnen-Rolle.