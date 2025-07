Der nächste Österreicher ist auf dem Sprung in die Top 100

Filip Misolic hat das Jahr als Nummer 316 der Welt begonnen. Nun hat er die große Chance, beim Challenger in Braunschweig erstmals in die Top 100 einzuziehen. Der Steirer hat zumindest schon einen großen Schritt dazu getan: Nach einem 7:6(3),6:3-Erfolg über den Deutschen Tom Gentzsch steht er im Viertelfinale, wo am Donnerstag Nachmittag mit Yannik Hanfmann ein weiterer Deutscher wartet.