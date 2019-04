Andreas Dober: "Ungustl? Das stört mich nicht"

Man hört, wie sehr Sie immer noch mit Rapid mitfiebern.

Rapid ist mein Verein und wird es immer bleiben. Ich wäre nie in meinem Leben zur Austria gegangen, da hätte man mir noch so viel zahlen können. Ich besitze auch kein violettes Leiberl, nicht einmal eines mit schmalen violetten Streifen. Ich habe auch meiner Frau verboten, dass sie etwas Violettes anzieht. In meinem Leben gibt es nichts Violettes.

Sie haben einmal in einem Interview gemeint, dass Sie öfter einen Tritt in den Hintern gebraucht hätten. Was heißt das?

Das bedeutet: Wenn ich mehr an mir gearbeitet und in jedem Training mehr Gas gegeben hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht in Wattens. Dann hätte ich vermutlich eine andere Karriere geschafft. Ich war nie der Arbeiter, der freiwillig in die Kraftkammer gegangen wäre oder Ausdauerläufe gemacht hätte. Ich habe nicht 24 Stunden für den Fußball gelebt, so ehrlich muss ich sein. Ich habe sehr, sehr viel Scheiße gebaut in meinem Leben, da waren Dinge dabei, die nicht nötig waren. Andererseits. . .

. . .andererseits?

Andererseits bin ich mit meiner Karriere nicht unzufrieden. Ich habe in Österreich alles erreicht, bin Meister geworden, habe Champions League und Europa League gespielt und war auch im Nationalteam.

Und sie haben es geschafft, dass die Fans Sie überall kennen. Wie geht’s Ihnen, wenn Sie im Stadion beschimpft werden?

Es spornt mich an, wenn die Leute mich beschimpfen. Mir taugt es, wenn die Leute gegen mich schreien, dadurch bekomme ich nur noch mehr Energie.