Warum Sportminister Andreas Babler besonders gefordert ist

Zum Einstand überreichte der dunkelrote Babler ein weißes Wiener-Sport-Club-Trikot an seinen Vorgänger Werner Kogler , der als Grüner kein Leiberl in der neuen Regierung hat. Fußball-Insider wissen, dass der Sport-Club ähnlich wie St. Pauli über eine (wenn auch viel kleinere) sehr sozial eingestellte, friedliche Fangemeinde mit Linksdrall verfügt.

Zwei Jahre später ist der FC St. Pauli in Deutschland Erstligist, ist Babler in Österreich Vizekanzler geworden.

... ist der Bau eines Nationalstadions in Anbetracht der milliardenschweren Staats- und Stadtschulden in Wien ohne privaten Geldgeber kaum noch zu rechtfertigen;

Was hingegen die meisten Sportfreunde – wenn überhaupt – vielleicht erst durch die symbolische Leiberl-Übergabe mitgekriegt haben: Dass Babler nicht nur für Wohnen, Kunst und Kultur (wie vom ORF gemeldet) sondern auch für den Sport (wie in der ZiB 1 unerwähnt geblieben) zuständig sein wird.

In der drittgrößten deutschsprachigen Stadt, in Hamburg, kämpft St. Pauli um den Bundesliga-Weiterverbleib, während sich der traditionsreichere HSV (der unter Ernst Happels Regie 1983 den Europacup der Landesmeister gewann) seit fünf Jahren um den Wiederaufstieg bemüht. Angefeuert von stets 50.000 Zuschauern in Liga zwei. Das wiederum wäre in Wien unvorstellbar.