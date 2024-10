Das Team New Zealand segelt dem nächsten America’s-Cup-Sieg entgegen

Am Wochenende könnte in Barcelona eine große neuseeländische Party steigen. Das Emirates Team New Zealand gewann am Freitag beide Wettfahrten im Finale um den America’s Cup und stellte in der Best-of-13-Serie auf 6:2 gegen das Ineos Team Britannia. Somit fehlt dem Titelverteidiger um Peter Burling nur noch ein Erfolg. Für den 33-Jährigen wäre es der dritte Cup in Folge.