America’s Cup: Matchball für Neuseeland

Das Emirates Team New Zealand hat im 35. America's Cup eine Hand an der Silberkanne. Nach zwei weiteren Siegen am Sonntag bauten die Neuseeländer ihre Führung im Segel-Duell mit Titelverteidiger Oracle Team USA auf 6:1 aus. Nun haben sie sechs Chancen, den Bewerb zu gewinnen.

Nachdem sich die Amerikaner am Vortag ihren ersten Siegpunkt verdient hatten, übernahmen in den Rennen sieben und acht wieder die dominanten Neuseeländer das Kommando. Steuermann und 49er-Olympiasieger Peter Burling (26) und sein Team gewannen beide Starts souverän und konnten ihre Kontrahenten mit Steuermann Jimmy Spithill (37) mit loser, aber konzentrierter Deckung fast schon lässig in Schach halten.