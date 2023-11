American Football: Neuer Quarterback für die Vienna Vikings

Auch Headcoach Chris Calaycay ist voller Vorfreude: "Wir hatte tolle Quarterbacks hier in den letzten zwei Jahren und Ben wird diese Liste fortsetzen." Mit Holmes bekomme sein Team auch jede Menge Erfahrung. "Er bringt alles mit, was du in dieser Liga brauchst." Was er am meisten an seinem neuen Spielmacher schätzt? "Seinen Charakter, seine Führungsqualitäten und seine Arbeitseinstellung. Wilkommen bei den Vikings, Ben Holmes."