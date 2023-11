NFL-Spektakel in Frankfurt: 50.000 Fans sehen Chiefs siegen

Wie die Premiere vor einem Jahr in MĂŒnchen, bei der Tom Brady von einer der besten Erfahrungen seines Profilebens sprach, wurde auch diese Partie zu einem Football-Feiertag in Deutschland. Spektakel bot bei dem Spitzenspiel allerdings lange nur der Titelverteidiger von Trainer Andy Reid, der schon in Halbzeit eins so deutlich davonzog, dass kaum noch Spannung aufkam. FĂŒr die Dolphins, die in dieser Saison schon 70 ZĂ€hler in einer Partie erzielt hatten, war die 21-Punkte-Hypothek trotz starker zweiter Halbzeit zu viel.

Stimmungsmusik von Queen bis DJ Ötzi begeisterte die Zuschauer trotzdem bis in die Schlussphase. Als der Song Country Roads erklang und tausende Handylichter angingen, kam kurzzeitig eine Stimmung auf wie 2022 in der MĂŒnchner Allianz Arena. Über drei Millionen Karten hĂ€tte die NFL fĂŒr die Partie, die viele Chiefs-Fans angesichts des Spitzenspiel-Charakters lieber in den USA gesehen hĂ€tten, verkaufen können. Kansas City machte mit dem siebten Sieg im neunten Spiel einen weiteren Schritt Richtung Super Bowl, der am 11. Februar 2024 in Las Vegas ausgetragen wird.