American Football: Neuer Coach für die Vikings

Die Vienna Vikings basteln weiter am Erfolgskader. Im Zuge dessen gaben sie jetzt mit Nick Johansen ihren neuen Offensive Coordinator bekannt gegeben. Der gebürtige US-Amerikaner coacht bereits seit über 15 Jahren in Europa. Nach mehreren Stationen - unter anderem in Innsbruck, Graz, Breslau oder Salzburg - übernahm er Mid-Season 2024 das Training der Tight End Unit beim Wiener Franchise. Nun tritt er die Nachfolge von Max Sommer als OC an und wird die Geschicke der Wiener Offense 2025 lenken.

Head-Coach Chris Calaycay zeigt sich hocherfreut: "Nick verfügt über große Erfahrung im europäischen Fußball. Unsere gesamte Off-Season war auf die Kontinuität dieses Teams ausgerichtet, und dies setzt sich mit der Verpflichtung von Nick Johansen als unserem Offensivkoordinator fort."