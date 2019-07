Alter Falter: Wie die Sportstars als Pensionisten aussehen

Wie schaut Marcel Hirscher als Pensionist aus? Wie macht sich Lindsey Vonn als Oma? Und was ist mit Großvater Roger Federer?

Im Internet erfreut sich gerade die Age-Challenge größter Beliebtheit. Per Mausklick kann jeder in die Zukunft reisen und schon einmal einen Ausblick haben, wie er in 30 bis 40 Jahren aussehen wird. Hunderttausende Menschen haben bereits mitgemacht - auch zahlreiche Sportstars interessierte ihr künftiges Konterfei.

Die ATP hat die besten Tennisspieler der Gegenwart ins Jahr 2049 geschickt. Auch Dominic Thiem wurde einem Alterungsprozess unterzogen, wobei im Internet einige schon finden, dass er Thomas Brezina frappierend ähnlich sehe.