Allyson Felix: Lindsey Vonn und Serena Williams gratulieren zum Comeback

Eine der ersten Gratulantinnen war Lindsey Vonn. Sie könne nicht erwarten, Allyson Felix die Daumen zu drücken, schreibt der US-Skistar auf Instagram unter die Ankündigung ihrer Landsfrau, mit 42 Jahren bei den Olympischen Spielen in ihrer Heimatstadt L. A. antreten zu wollen. „Es wird unglaublich! Auf jeden Fall.“ Wie zuletzt Vonn plant auch die meistdekorierte Leichtathletin ein Comeback. Die heute 40-Jährige hatte 2022 ihre aktive Karriere beendet. Sie hat elf Olympia-Medaillen gewonnen: siebenmal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze. Sie ist die erfolgreichste Leichtathletin in der Geschichte der Spiele, eine der bekanntesten Mütter, die erfolgreich in den aktiven Sport zurückgekehrt sind, Sportmanagerin und Aktivistin für Frauen im Sport, sowie für sozialpolitische Themen.

Ikone für Frauen im Sport Allyson Felix hat 2018 ihre Tochter Camryn zur Welt gebracht. Im Zuge der Schwangerschaft war es zum Streit mit ihrem Ausstatter „Nike“ gekommen. Sie warf ihm vor, Athletinnen fallen zu lassen, wenn sie Mutter werden. Felix wechselte den Sponsor, Nike hat daraufhin seine Herangehensweise bei werdenden Müttern angepasst. Und aus Allyson Felix wurde eine Ikone der Frauenrechte im Sport. Später gründete sie außerdem ihre eigene Schuhfirma „Saysh“. Zurück auf der Laufbahn qualifizierte sich Felix für die Olympischen Spiele in Tokio und gewann dort erstmals als Mutter Bronze (400 Meter) und Gold (4x400 Meter Staffel). Zum Ende ihrer Karriere gewann sie 2022 WM-Gold und -Bronze in der Frauen- und Mixed-Staffel.

Heimkehr bei den Olympischen Spielen Felix konzentrierte sich auf ihr Unternehmertum. 2024 bekam sie ihren Sohn Trey. Und doch war am Ende das Bild noch nicht rund genug, wie es jetzt scheint. Obwohl sie siebenmal olympisches Gold gewann, hatte sie nie die Gelegenheit, auf der ganz großen Bühne vor heimischem Publikum anzutreten. Also verkündete sie nun: Sie will ein sechstes Mal zu den Olympischen Spielen. „Project Six“ nennt sie es, „eine Liebesgeschichte mit Los Angeles“. Felix und ihr langjähriger Trainer Bobby Kersee planen demnach, im Oktober ein volles Trainingsprogramm zu starten. Dann will sie sich qualifizieren. Lindsey Vonn gefällt das. Und Applaus erhält Felix von anderen Mütter-Athletinnen: Tennisspielerin Serena Williams, die kürzlich zurückgetretene Läuferin Shelly-Ann Fraser-Pryce, die Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida, die Surferin Carissa Moore. Für Felix ist es mehr als „nur“ ein sportliches Ziel. „Wenn ein Ziel sowohl beängstigend als auch aufregend ist, bist du wohl auf dem richtigen Weg“, meint sie.