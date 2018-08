Alexander Horst kann auch mit 35 nicht verlieren

Der Erfolg bei der WM lässt sie weiter träumen. Jenen Traum, dem sie seit fast 20 Jahren in ihrem Sportlerleben alles unterordnen – jenen des Beachvolleyball-Profis. Durch die Medaille sind Sponsoren dazugekommen, das professionelle Umfeld ist auch weiterhin finanziert. Bestenfalls geht es für sie bis Olympia 2020 in Tokio weiter. Körperlich spricht nichts dagegen. „Sie sind fit wie noch nie“, sagt Trainer Robert Nowotny. Auch Clemens Doppler, der schon drei Mal am Kreuzband operiert wurde und heuer schmerzfrei ist. Im Gegensatz zur WM, vor der er die Schreckensnachricht bekommen hatte, dass sich ein operiertes Kreuzband in Luft aufgelöst hatte. „Ich habe nach den Spielen vor lauter Schmerzen nicht gewusst, wie ich die zwei Stufen auf das Podest bei den Interviews hinaufkomme“, erinnert er sich.

Das Adrenalin im 10.000er-Stadion spülte den Schmerz aus den Beinen. Und natürlich wuchs Alexander Horst über sich hinaus. Der mit 1,85 Metern eher kleine Athlet pushte das Team. Wäre nicht sein blondes Haar, müsste er vom Ballgefühl her einen brasilianischen Namen tragen. Zum Lohn wurde er auch zum besten Spieler der WM gewählt.

Dass er dennoch oft im Schatten von Clemens Doppler, 37, steht, scheint ihn nicht zu stören. Ein arrogantes Erscheinungsbild bescheinigen ihm nur Leute, die ihn nicht persönlich kennen. Privat ist er leidenschaftlicher Golfer und ein noch leidenschaftlicherer Vater. Mit seinen Kindern Alessa (6) und Fabio (4) verbringt er jede freie Minute. Es ist ihm anzumerken, dass er unter dem Familienstand „noch verheiratet“ leidet.

Fabio ist auch oft beim Training dabei und will schon jetzt in die Fußstapfen des Papas treten. „Er hat schon mit vier ein unglaubliches Ballgefühl. Vielleicht werde ich ja mal sein Trainer. Aber da muss ich wohl ein paar Jahre überbrücken“, sagt Horst schmunzelnd. Einen Plan, wie es nach der Karriere weitergeht, hat Horst noch nicht. „Ich hoffe, wir werden bei der Polizei aufgenommen. Und im Sport zu bleiben, wäre natürlich auch schön. Aber jetzt will ich noch ein paar Jahre spielen.“