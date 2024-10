Futsal-Pionier: "Begonnen hat alles mit einem Hobbyturnier"

Ristovski weiß, was Erfolg ist. Er ist Pionier im Futsal in Österreich . "Begonnen hat alles 2020 mit einem kleinen Turnier. "Da waren nur Hobbyteams, wie Kaffeehausmannschaften dabei." Mitgebracht hat er den Sport aus Serbien, aus Novi Sad , als er nach Österreich gekommen ist.

Mittlerweile jagen dem Kick ohne Banden rund 500 Spieler in Österreich nach. "Es sind zwölf Mannschaften jetzt in der ersten Liga und 16 Mannschaften in der zweite Liga."

Verdienen kann man kaum etwas damit. "Das sind lauter Amateure, die spielen." Bei guten Spielen würden 300, 400 Fans kommen, "aber wir sind auf Sponsoren angewiesen", sagt Ristovski. "Gottlob haben wir mit Interwetten einen Partner lukrieren können." Die besten Teams würde es in Südamerika geben. "Vor allem Brasilien ist eine Macht im Futsal."