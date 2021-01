Futsal: Warum die Bundesliga auch im Lockdown spielen darf

Die Bundesliga gestaltet sich bisher spannend, Stella Rossa liegt in Schlagdistanz zum Leader Wr. Neustadt. Kommendes Wochenende steigt zudem das Wiener Derby zwischen Stella Rossa und Liberta. "Wir sind noch dran an der Spitze", so Ristovski, der in seinem Kader auch zwei sehr bekannte Namen hat: Flögel und Gager, die Söhne von Thomas Flögel und Herbert Gager, einst begnadete Hallenkicker.