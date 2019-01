Alarm im Labor: Kobalt wirkt wie EPO, doch es gibt keinen Test

Forscher der Universität Bayreuth fanden in gemeinsamen Studien mit den Anti-Doping-Laboren in Köln und Kreischa heraus, dass Kobalt einen Dopingeffekt wie EPO hat. Und das schon in so geringer Dosierung, wie sie in Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Das Schwermetall wird normalerweise in geringen Mengen mit der Nahrung aufgenommen und ist als Bestandteil des Vitamins B12 wichtig für den Körper.

Zwischen 1940 und 1980 wurde Kobalt laut den Verfassern der Studie zur medizinischen Behandlung von Blutarmut-Patienten eingesetzt. Dann kam EPO, und Kobalt wurde vergessen. Zwar steht Kobalt seit 2015 auf der Dopingliste, aber es gibt noch immer keinen zugelassenen Test und keinen Grenzwert.

Walter Schmidt, Leiter der Studie, vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Bayreuth, sagt im Interview mit der ARD: „Meine Befürchtung ist, dass schon seit 30, 40 Jahren mit Kobalt gedopt wird, und dass das bislang einfach noch keiner gewusst hat.“