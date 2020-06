Hannes Arch: Ein Überflieger mit Bodenhaftung

Jedes Mal, wenn Hannes Arch ein Formular ausfüllen muss, kommt er aufs Neue ins Trudeln. Was soll jemand wie er auch als Beruf angeben? Hannes Arch ist ein leidenschaftlicher Air Racer und Paragleiter, ein Basejumper und Bergsteiger, ein Luftikus und Lebemensch. "Von meinem Gefühl her würde wohl Abenteurer am besten zu mir passen", sagt der Steirer, "und eigentlich bin ich ja Rennpilot. Aber weil damit keiner etwas anfangen kann, schreib’ ich meistens nur Pilot hin."

Mit einem Ottonormalpiloten hat dieser Hannes Arch aber in etwa genauso so viel zu tun wie das Air Race mit einer Ballettveranstaltung. Der 47-Jährige macht Sachen mit seinem Flugzeug, die an die Grenze der Physik und der körperlichen Belastung gehen und einen schon beim bloßen Hinschauen erschaudern lassen. Das Air Race, dieser Hindernisparcours für die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten, vereint Spektakel, Show und Extremsport.