Begonnen hat es im Vorjahr, als die Vienna Vikings und die Raiders aus Tirol in die European League of Football (ELF) eingestiegen sind. Seither schicken die beiden besten Teams des Landes in der AFL jeweils ihr zweites Team aufs Feld. Was schon vergangene Saison zu jeder Menge Spannung führte und mit den Danube Dragons erstmals nach zwölf Jahren einen Meister hervorbrachte, der nicht Vikings oder Raiders hieß.