Commonwealth Games: "Würde selbst mit gebrochenem Fuß schwimmen"

Inklusiv und modern?

Alle Athleten - ob mit oder ohne Behinderung - treten bei den Commonwealth Games Seite an Seite in ihren jeweils eigenen Kategorien an. Neben olympischen Sportarten wie Boxen, Leichtathletik oder Gymnastik, finden auch Bewerbe in Sportarten statt, die in den Commonwealth Nationen stark verbreitet sind: Etwa Siebener-Rugby, Netball, Cricket oder Lawn Bowl – ein britisches Kugelspiel auf Gras, das dem Curling ähnelt. Erstmals in der Geschichte gibt es mehr Medaillenentscheidungen für Frauen als für Männer. Außerdem gibt es sogar Bewerbe in E-Sports: E-Fußball, Dota 2 und Rocket League.