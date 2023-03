Abruptes Ende einer beeindruckenden Siegesserie im Darts-Sport

Darts-Star Michael van Gerwen ist in der prestigeträchtigen Premier League doch noch schlagbar. Nach der zuvor unerreichten Serie von drei aufeinanderfolgenden Tagessiegen musste „Mighty Mike“ am späten Donnerstagabend in Nottingham eine deutliche 0:6-Pleite gegen Englands Chris Dobey hinnehmen.

„Es sollte nicht sein heute Abend, ich habe einige Chancen liegenlassen“, teilte der 32-jährige Niederländer im Anschluss mit. Der vierte Turniersieg am Stück, den Van Gerwen vorab bereits als „phänomenal“ eingestuft hatte, gelang nicht.