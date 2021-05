3x3 Basketball erstmals olympisch: Österreich bei Quali für Tokio

3x3-Erfolge

Neumann und Fuchs-Robetin wissen, wie sich 3x3-Erfolg anfühlt. Sie sind im Herbst 2019 mit der Silbermedaille von der Universitäts-Weltmeisterschaft in China heimgekehrt. Das Damenteam könne „für Überraschungen sorgen“, gab sich Sportdirektor Stelzhammer im APA-Gespräch überzeugt. „Wir werden unser Bestes geben“, kündigte Sarah Sagerer an. „Wir wollen als Team auftreten und unsere Stärken ausspielen“. Die Vorfreude auf das Event sei riesig, fügte die 25-Jährige aus Schörfling am Attersee hinzu.



3x3-Basketball ist in Tokio erstmals olympisch. Bei der Qualifikation in Graz treten je 20 Teams bei Damen und Herren an. Sie rittern um je drei Tickets für die Spiele.

Zieht man die aktuellen 3x3-Weltranglisten heran, sind die heimischen Teams als Außenseiter anzusehen. Die Gruppengegnerinnen Italien (Platz sieben), Spanien (neun), Schweiz (16) und Taiwan (20) liegen vor den ÖBV-Damen (29). Auf Österreichs Herren (27) warten mit Lettland (fünf) und den Niederlanden (sieben) ebenfalls zwei Top-Ten-Teams in der Gruppenphase. Kanada ist Elfter, Kroatien findet sich auf Platz 26. Aus den Pools steigen der jeweils Erst- und Zweitplatzierte ins Viertelfinale auf.



Die heimischen Herren bekommen es zudem - einmal mehr - mit dem aktuell weltbesten Spieler zu tun. Der Lette Nauris Miezis führt die individuelle Rangliste an. Bei den Damen ist die Italienerin Raelin D'Alie die Nummer sechs, gefolgt von den Spanierinnen Aitana Cuevas und Vega Gimeno. Auch das zeigt, welche „Kaliber“ auf die ÖBV-Teams warten.

Je acht Teams treten bei Damen und Herren an. Österreich hat vom 26. bis 30. Mai beim Qualifikationsturnier in Graz die Chance, Tickets zu lösen. Der Basketball Weltverband (FIBA) forciert 3x3 seit mittlerweile mehreren Jahren.