35 Punkte: Rekord für Jakob Pöltl in der NBA

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) eine persönliche Punktebestleistung in der National Basketball Association ( NBA ) erzielt.

Der 29-jährige Center aus Wien brachte es beim 123:126 n.V. der Toronto Raptors bei den Boston Celtics auf 35 Zähler. Hinzu kamen zwölf Rebounds zum siebenten Double-Double im Spieljahr. Ein Steal in 37:14 Minuten auf dem Parkett rundete die Statistik ab.

Nur drei Würfe von Pöltl landeten nicht im Korb

Ebenfalls eine neue Bestmarke waren für den heimischen NBA-Pionier 16 Treffer aus dem Feld. Nur drei der Würfe Pöltls fanden am Samstag im TD Garden nicht ihr Ziel. Neben dem Center wusste im Dress der Raptors auch RJ Barrett zu glänzen, der mit 25 Punkten, zehn Rebounds und 15 Assists erstmals in seiner Karriere dreifach zweistellig anschrieb.

Dass es für die Kanadier dennoch die siebente Niederlage in Folge und die achte in der Fremde setzte, lag letztlich an Jayson Tatum. Der Forward traf mit der Schlusssirene der Verlängerung aus der Distanz zum Endstand. Er brachte es auf 24 Punkte für den Titelverteidiger, Jaylen Brown erzielte 27.