In Würde gealtert: Warum "Agricola" auch nach 15 Jahren eine Partie wert ist

Rosenberg verwarf die Idee – aus unerwartetem Grund, aber dazu später mehr – und siedelte sein Spiel lieber in der Zeit um 1670 an: „Die große Pest war vorüber, die Landwirtschaft lag am Boden“, sagt der Autor. „Es gab jedoch schon viele Erfindungen, auf die man zurückgreifen konnte.“ Wichtig für die Spielmechanik. Maßgeblich inspiriert habe ihn zudem das Spiel Caylus, das kurz zuvor in einem kleinen französischen Verlag erschienen war.

Auf einem Tisch von gerade mal fünf mal zwei Metern präsentierte man Agricola 2007 auf der Messe in Essen – ein Jahr später war es mit Preisen überhäuft. Deutscher Spielepreis, Spiel der Spiele, International Gamers Award.